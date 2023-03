Wetter

Nachts abklingende Schauer, +3 bis -6 Grad

Das Wetter: In der Nacht abklingende Schauer und vor allem im Osten größere Auflockerungen. Temperaturen von plus 3 bis minus 6 Grad. Am Tage im Osten und Südosten nach Nebelauflösung anfangs länger sonnig, später zunehmend bewölkt, dabei trocken. Sonst bewölkt, im Norden zeitweise Regen. 7 bis 16 Grad.

16.03.2023