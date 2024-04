Wetter

Nachts abklingender Regen, 7 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht abklingende Schauer, dann teils wolkig, teils gering bewölkt und trocken. Später ganz im Westen und Südwesten neuer Regen. Tiefsttemperaturen 7 bis 0 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern. In der Südosthälfte heiter bis wolkig, zum Teil auch längere Zeit sonnig. 17 bis 23 Grad.