Wetter

Nachts an den Alpen teils Starkregen, sonst meist klar

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen in Teilen Bayerns. Sonst vermehrt aufklarend, örtlich Nebel. Tiefststemperaturen 14 bis 3 Grad. Morgen im Südosten bewölkt, an den Alpen etwas Regen. Auch im Norden Wolken, aber trocken. Sonst oft sonnig oder leicht bewölkt. 18 bis 25 Grad.

13.09.2023