Wetter

Nachts aufgelockert bewölkt oder neblig-trüb, örtlich gefrierender Sprühregen

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Mitte und im Süden Auflockerungen und niederschlagsfrei. Örtlich Nebel. Im Norden bewölkt, teils gefrierender Sprühregen, teils Schnee. Tiefswerte im Norden zwischen plus 3 und minus 2 Grad, sonst minus 3 bis minus 8 Grad, bei längeren Auflockerungen und über Schnee um minus 10 Grad. Streckenweise Glätte. Morgen in der Nordhälfte meist bedeckt, an den Küsten etwas Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen im Norden 4 bis 7 und im Süden minus 1 bis plus 4 Grad.

28.01.2023