Wetter

Nachts aufgelockert bewölkt oder neblig-trüb, örtlich gefrierender Sprühregen

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Auflockerungen und niederschlagsfrei. Örtlich Nebel. Im Norden teils gefrierender Sprühregen, teils Schnee. Tiefswerte minus 2 Grad bis minus 8 Grad. Streckenweise Glätte. Morgen in der Nordhälfte meist bedeckt, an den Küsten etwas Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen im Norden 4 bis 7, im Süden minus 1 bis plus 4 Grad.

28.01.2023