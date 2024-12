Wetter

Nachts bedeckt, +2 bis -6 Grad,

Das Wetter: In der Nacht bedeckt, örtlich dichter Nebel, vereinzelt Nieselregen. In Hochlagen klar. Temperaturen von plus 2 bis minus 8 Grad. Morgen zunächst bedeckt mit etwas Regen, im Tagesverlauf zeitweise sonnig. 0 bis 6 Grad.