Nachts wechselnd bewölkt, aber meist niederschlagsfrei (picture-alliance / dpa / Arno Burgi)

In der Nacht wechselnd bewölkt, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte im Westen 8 bis 4, sonst plus 4 bis minus 1 Grad, im Süden bis minus 5 Grad. Tagsüber stark bewölkt, von der Mitte bis in den Süden länger sonnig. Am Abend vor allem im Westen und Nordwesten aufkommende Schauer. 11 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und Südosten heiter und trocken. Im Nordwesten viele Wolken mit Regenschauern und Gewittern. 10 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.