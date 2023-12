Wetter

Nachts bewölkt, gebietsweise Niederschläge, im Osten und Nordosten Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt, im Osten und Nordosten Auflockerungen. An den Alpen Schneefälle. Sonst gebietsweise Niederschläge. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. Am Tag verbreitet stark bewölkt, in der Mitte und im Südosten Niederschläge, An den Alpen nachlassende Schneefälle. Im Norden und Südwesten trocken. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.