Wetter

Nachts bewölkt mit Regen oder Schnee, Glätte möglich

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt und vor allem im Norden und in der Mitte Regen, Schnee oder Schneeregen, dabei Glätte möglich. Tiefsttemperaturen plus 2 bis minus 4 Grad, in den Bergen bis minus 8 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt mit Schneeregen-, Schnee- oder Graupelschauern. Kurze Gewitter möglich. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad.