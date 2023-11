Wetter

Nachts bewölkt, tagsüber im Südosten Auflockerungen, sonst unbeständig mit Schauern, 10 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Nacht bewölkt und örtlich Schauer. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. In höheren Berglagen und an der See Sturmböen möglich. Tagsüber wechselnd bewölkt. Vereinzelt Schauer. Im Südosten auch länger sonnig. 10 bis 15 Grad.

05.11.2023