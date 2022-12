Wetter

Nachts bewölkt, teils Schnee oder Schneeregen, 0 bis -6 Grad

Das Wetter: In der Nacht bewölkt, in der Mitte noch etwas Schnee oder Schneeregen, an der Nordsee vereinzelte Regenschauer. Gebietsweise dichter Nebel. Tiefstwerte 0 bis -6 Grad. Glättegefahr. Am Tag überwiegend wechselnd bewölkt, gebietsweise Niederschlag. 0 bis +4 Grad.

09.12.2022