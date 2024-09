Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag im Süden allmählich abklingender Regen. In den übrigen Landesteilen heiter bis wolkig, vor allem an den Küsten und im Nordosten sonnig und trocken. Höchstwerte 14 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.