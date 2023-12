Wetter

Nachts bewölkt, von Nordwesten her Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt, im Osten und Nordosten vorübergehend Auflockerungen. Von Nordwesten in der zweiten Nachthälfte Niederschläge. An den Alpen anhaltende Schneefälle. Tiefstwerte +5 bis -3 Grad. Morgen verbreitet stark bewölkt, von Nordwesten her leichter Regen. An den Alpen nachlassende Schneefälle. 2 bis 9 Grad.