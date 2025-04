Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts vom Nordwesten bis zur Mitte dicht bewölkt, ebenso an den Alpen. Sonst meist klar. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag nach wolkigem Beginn Auflockerungen, im Südwesten sonnig. Temperaturen 10 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordosthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen. In der Südwesthälfte heiter oder sonnig. 13 und 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.