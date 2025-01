Wetter

Nachts gebietsweise Regen, Glatteis möglich - teils Unwetter

Das Wetter: In der Nacht zunächst von der östlichen Mitte bis in den Süden Regen, gebietsweise Glatteisbildung, teils Unwetter. In der zweiten Nachthälfte im Erzgebirge und in Südbayern Übergang der Niederschläge in Schnee. Im Norden und Westen kaum noch Niederschlag, teils Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 10 Grad.