Wetter

Nachts gering bewölkt oder klar, 18 bis 10 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, an der See kurze Schauer, sonst meist klar. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Am Tage in der Nordhälfte zunächst noch teils dichtere Wolkenfelder, im Tagesverlauf zunehmend sonnig bei 29 bis 23 Grad. In der Südhälfte oft wolkenlos oder gering bewölkt bei 29 bis 34 Grad.

11.08.2024