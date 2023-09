Am Abend und in der Nacht gering bewölkt oder klar, Abkühlung auf 18 bis 9 Grad. Morgen früh örtlich Nebel, tagsüber erneut überwiegend sonnig bei 26 bis 32 Grad, an den Küsten und im höheren Bergland etwas kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag nach Nebelauflösung erneut meist freundlich. Im Nordwesten und an den Alpen später wolkig, vereinzelt Schauer und Gewitter. Weiterhin 26 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.