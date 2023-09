In der Nacht meist klar und trocken, Abkühlung auf 18 bis 9 Grad. Am Tag früh örtlich Nebel, tagsüber erneut überwiegend sonnig bei 26 bis 32 Grad, an den Küsten und im höheren Bergland etwas kühler.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag nach Nebelauflösung viel Sonne. Im Nordwesten später vereinzelt Schauer und Gewitter. 26 bis 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.