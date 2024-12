Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag in der Nordhälfte oft bedeckt, gelegentlich etwas Sprühregen. In der Südhälfte gebietsweise Auflockerungen, sonst auch dort ganztags grau. 0 bis 6 Grad.

