Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht im Norden vielfach bedeckt und etwas Sprühregen. In der Südhälfte erneut teils dichte Nebelfelder. In der Mitte teils klar. Tiefstwerte 13 bis 2 Grad. Morgen im Norden bedeckt. Von der Mitte bis in den Süden zunächst neblig-trüb, später zunehmend sonnig. 10 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet sonnig. Im Süden teils beständiger Nebel. 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.