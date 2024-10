Wetter

Nachts im Norden bedeckt, in der Mitte klar, 13 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden vielfach bedeckt und etwas Sprühregen. In der Südhälfte erneut teils dichte Nebelfelder. In der Mitte teils klar. Tiefstwerte 13 bis 2 Grad. Am Tage im Norden bedeckt. Von der Mitte bis in den Süden zunächst neblig-trüb, später zunehmend sonnig. 9 bis 17 Grad.