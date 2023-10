Wetter

Nachts im Norden einzelne Schauer, sonst Auflockerungen, bei 6 bis 1 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden einzelne Schauer. In den anderen Landesteilen größere Auflockerungen. Im Norden 6 bis 1 Grad, an der See milder. Von der Mitte bis in den Süden +3 bis -4 Grad. Am Tag im Norden einzelne Schauer, im Süden längere sonnige Abschnitte. 9 bis 15 Grad.

