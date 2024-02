Wetter

Nachts im Norden etwas Regen, sonst meist trocken, 9 bis 0 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten bedeckt und gebietsweise etwas Regen. In der Mitte wolkig, aber meist trocken. Im Süden teils klar, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 9 bis 0 Grad. Am Tag in Schleswig-Holstein und entlang der Küsten lang anhaltender Regen. In der Mitte gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen. Sonst trocken und vereinzelt auflockernde Bewölkung, südlich der Donau auch sonnig. Höchstwerte 7 bis 13 Grad.