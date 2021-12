Wechselhaftes Wetter an den Weihnachtstagen - da ist Drinnenbleiben eine gute Idee. (picture alliance/dpa - Tom Weller)

In der Nacht im Norden oft klar. Im Süden und Südosten nachlassende Regenfälle. In der Mitte Niederschläge, teilweise leichter Schneefall. Plus 6 bis minus 12 Grad. Morgen im Süden dichte Wolken und oft regnerisch. In der Mitte zeitweise Schneefall, teils auch gefrierender Regen. Im Norden viel Sonne. Minus 3 bis plus 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Südhälfte und im Westen vielfach bedeckt, ab dem Mittag Regen. Im Norden und Osten freundlich. Vereinzelt Glatteisgefahr. Minus 5 bis plus 9 Grad.

