Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Abend und in der Nacht im Norden gebietsweise noch wolkig, sonst vielfach gering bewölkt oder teils klar. Abkühlung auf 0 bis -5 Grad, am Alpenrand bis -7 Grad.

Morgen im Norden und Osten viele Wolken und vereinzelt Sprühregen. Sonst nach Nebelauflösung heiter bis sonnig. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Rosenmontag im Norden und Osten gebietsweise dichte Wolkenfelder, weitgehend trocken. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.