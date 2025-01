Wetter

Nachts im Norden Regen, im Süden trocken bei minus 2 bis plus 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte regnerisch, in der Südhälfte meist gering bewölkt und überwiegend trocken. Minus 2 bis plus 10 Grad. Am Tag im Norden und in der Westhälfte bewölkt mit Regen. Sonst wechselnd wolkig, im Süden bei Föhn auch länger sonnig und trocken. 4 bis 15 Grad.