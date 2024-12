Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Abend und in der Nacht im Süden und Südosten klar, später Nebel. In der Mitte wolkig oder stark bewölkt und meist trocken. Im Norden stark bewölkt bis bedeckt und langsam aufkommender Regen. Tiefstwerte von Nord nach Süd +6 bis -8 Grad. Morgen, am Neujahrstag, im Norden und Nordwesten dicht bewölkt und länger anhaltender Regen. Im Süden und Südosten nach Nebelauflösung sonnig und trocken. Sonst bewölkt. 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag sich Richtung Süden verlagernder Regen mit absinkender Schneefallgrenze. Im Norden und in der Mitte teils auflockernd, vereinzelt auch Schauer. 3 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.