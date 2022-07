Wetter

Nachts im Norden Regen und Gewitter, im Süden trocken, 19 bis 11 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordhälfte stark bewölkt mit Regenfällen, örtlich Gewitter. Im Süden aufgelockert bewölkt oder klar und weiterhin trocken. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. Am Tage von der Mitte bis in Süden wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Im Norden sonnig und trocken. 19 bis 25, im Süden bis 31 Grad.

31.07.2022