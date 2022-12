Wetter

Nachts im Norden Regen und teils stürmisch, aber ungewöhnlich mild

Das Wetter: In der Neujahrsnacht im Norden und Nordwesten viele Wolken und Regen mit bisweilen stürmischem Wind. Sonst teils aufgelockert, teils gering bewölkt, im Süden vereinzelt Nebel. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad, im Südosten 8 bis 2 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten anfangs noch Regen, der später nachlässt. In der Mitte freundliche Abschnitte, im Südosten durchweg sonnig. Weiterhin sehr mild mit Höchsttemperaturen von 11 bis 20 Grad, an den Küsten um 10 Grad.

31.12.2022