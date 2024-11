Wetter

Nachts im Norden regnerisch, im Süden weitgehend trocken

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Nordhälfte sich ostwärts ausbreitender Regen. Südlich von Mosel und Main weitgehend trocken. Tiefstwerte minus 4 bis plus 5 Grad. Morgen im Norden und Osten abziehender Regen und auflockernde Bewölkung. Im Süden gebietsweise längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 5 bis 16, im Westen und Südwesten bis 18 Grad.