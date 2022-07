Wetter

Nachts im Norden Schauer, sonst trocken bei 14 bis 7 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordhälfte wolkig, an den Küsten einzelne Schauer, sonst gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad. Am Tage südlich des Mains weiter viel Sonne. Von Norden her dichtere Wolken und später leichter Regen. 17 bis 22, im Süden bis 27 Grad.

05.07.2022