Ein Kakapo-Papagei in Neuseeland füttert seinen Nachwuchs. (picture-alliance/ dpa)

Am Tag südlich des Mains viel Sonne. Von Norden her dichtere Wolken und später leichter Regen. 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt. Von Nordwesten her schauerartiger Regen und kurze Gewitter. In der Südwesthälfte meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte zwischen 17 Grad an der Nordsee und 24 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.