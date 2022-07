Wetter

Nachts im Norden teils Regen, im Süden trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte stärker bewölkt, vereinzelt Regen. In der Südhälfte teils wolkig, teils klar und trocken. Tiefsttemperaturen zwischen 15 Grad an der Nordsee und 7 Grad in der Eifel und auf der Schwäbischen Alb. Morgen im äußersten Südwesten viel Sonne. In der Nordosthälfte, später auch im Südosten wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 19 bis 28 Grad.

09.07.2022