Das Wetter: In dieser Nacht im Norden stark bewölkt, in Küstennähe noch etwas Regen. Sonst meist klar, im Süden und Teilen der Mitte gebietsweise Nebelbildung. Tiefsttemperaturen zwischen 17 Grad an der See und 5 Grad in Südbayern. Am morgigen Montag im Norden meist stark bewölkt und im Küstenumfeld einzelne Schauer. Sonst sonnig und trocken. Höchsttemperaturen zwischen 24 Grad im Norden und 30 Grad in der Mitte und im Süden.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.