Wetter

Nachts im Norden und Westen teils etwas Regen, sonst trocken - 18 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen gebietsweise etwas Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Am Tag in der Nordhälfte Durchzug von starker Bewölkung und gelegentlich Regen oder Schauer. In der Südhälfte heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte von Nord nach Südwest 20 bis 30 Grad.

08.08.2024