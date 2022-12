Wetter

Nachts im Norden weiter Regen, 9 bis 2 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Nordhälfte länger andauernder Regen, später ostwärts abziehend und nur noch vereinzelt Schauer. Zwischen Main und Donau gegen Morgen neue Regenwolken. Lokal Nebel, am Alpenrand teils klar. 9 bis 2 Grad. Morgen immer wieder Schauer, im Süden auch länger andauernde Niederschläge. Später von Nordwesten her kräftiger Regen mit teils stürmischen Böen. 6 bis 14 Grad.

25.12.2022