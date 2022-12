Wetter

Nachts im Norden weiter Regen, 9 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte länger andauernder Regen, später ostwärts abziehend und nur noch vereinzelt Schauer. Zwischen Main und Donau gegen Morgen neue Regenwolken. Lokal Nebel, am Alpenrand teils klar. 9 bis 2 Grad. Morgen immer wieder Schauer, im Süden auch länger andauernde Niederschläge. Später von Nordwesten her kräftiger Regen mit teils stürmischen Böen. 6 bis 14 Grad.

25.12.2022