Wetter

Nachts im Norden weiter Regen, 9 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte zeitweise Regen, später ostwärts abziehend und nur noch vereinzelt Schauer. Zwischen Main und Donau gegen Am Tage neue Regenfälle und auch in der Mitte zeitweise Regen. 9 bis 2 Grad. Am morgigen zweiten Weihnachtsfeiertag kaum Sonne. Vor allem in Baden-Württemberg und Bayern Regen. 5 bis 14 Grad.

26.12.2022