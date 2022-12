Wetter

Nachts im Norden weiter Regen, 9 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte zeitweise Regen, später ostwärts abziehend und nur noch vereinzelt Schauer. Zwischen Main und Donau gegen Morgen neue Regenfälle und auch in der Mitte zeitweise Regen. 9 bis 2 Grad. Am morgigen zweiten Weihnachtsfeiertag kaum Sonne. Vor allem in Baden-Württemberg und Bayern Regen. 5 bis 14 Grad.

26.12.2022