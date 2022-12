Wetter

Nachts im Nordosten auch Auflockerungen, sonst regnerisch

Das Wetter: Nachts von Südwesten auf die Mitte ausgreifender Regen. Weiter nach Nordosten nachlassend mit Auflockerungen. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tage, am 1. Weihnachtstag, über dem Westen Richtung Nordosten aufkommender Regen. In der Südhälfte zeitweise sonnige Phasen. 5 bis 15 Grad.

25.12.2022