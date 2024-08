Wetter

Nachts im Nordosten noch etwas Regen, sonst trocken, 17 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten ostwärts abziehender Regen. Sonst wolkig oder klar und weitgehend niederschlagsfrei. Temperatur-Rückgang auf 17 bis 10 Grad. Morgen im Norden wechselnd wolkig und im Küstenumfeld vereinzelt Schauer. Sonst heiter bis sonnig und trocken. Höchstwerte von 20 Grad an der Nordsee bis 33 Grad am Oberrhein.

09.08.2024