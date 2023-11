Wetter

Nachts im Nordosten Schneefall, -1 bis -10 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Nordosten längere Zeit Schneefall. Ansonsten ostwärts abziehende Niederschläge und nur noch vereinzelt Schneeschauer. Abkühlung auf -1 bis -10 Grad. Morgen im Süden und Südwesten sowie an der Ostsee leichter Schneefall. Sonst oft trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte minus 3 bis plus 5 Grad.

29.11.2023