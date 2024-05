Wetter

Nachts im Nordosten trocken, im Südwesten regnerisch

Das Wetter: In der Nacht im Südwesten stark bewölkt und gebietsweise kräftiger Regen. In der Nordosthälfte gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 15 und 8 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten oft heiter oder sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und wiederholt Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen. 17 bis 28 Grad.