Wetter

Nachts im Nordosten trocken, im Südwesten regnerisch

Das Wetter: Nachts vom Niederrhein bis zum Bodensee stark bewölkt und gebietsweise kräftiger und anfangs noch teils gewittriger Regen. In der Nordosthälfte gering bewölkt oder klar und trocken. Temperaturrückgang auf 15 bis 8 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten oft heiter und trocken, dort am wärmsten. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und wiederholt Schauer und kräftige Gewitter. Später Unwettergefahr von Nordrhein-Westfalen über den Odenwald bis zum Alpenrand, teils Starkregen und Hagel. Höchstwerte 17 bis 28 Grad