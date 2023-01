Wetter

Nachts im Nordwesten aufgelockert, sonst vielerorts nass, 8 bis 2 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht bedeckt und regnerisch, in Staulagen teils ergiebig. Im Nordwesten Auflockerungen. 8 bis 2 Grad. Morgen im Süden und Teilen Ostdeutschlands stark bewölkt mit Regen, im höheren Bergland Schnee. Sonst wechselnd wolkig. Später im Norden und Westen Aufzug von Schauern. Höchstwerte 6 Grad im Norden und 11 Grad im Süden.

14.01.2023