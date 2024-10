Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Morgen im Nordwesten und Westen zeitweise Durchzug dichter Wolkenfelder und weitere Schauer. Sonst meist bedeckt. Nur im Osten sonnig. 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag heiter, in den Niederungen teils neblig-trüb. Im Norden und bis zur nördlichen Mitte Durchzug von Wolkenfeldern und in Küstennähe etwas Regen. 12 bis 19 Grad, im Dauernebel kaum 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.