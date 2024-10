Wetter

Nachts im Nordwesten bedeckt, sonst klar. 12 bis 5 Grad.

Das Wetter: Nachts im Westen und Nordwesten zunehmend stark bewölkt, im äußersten Westen und an der Nordsee erster Regen. Sonst teils klar, oft aber Ausweitung von Nebel und Hochnebel. 12 bis 5 Grad. Morgen von Nordrhein-Westfalen bis nach Schleswig-Holstein etwas Regen, nachmittags in den Nordosten vorankommend. Im Rest des Landes oft Nebel und Hochnebel, nur zögerlich auflösend, teils ganztags neblig trüb. Sonnig von Berlin bis an den Nordrand vom Erzgebirge. 13 bis 19 Grad.