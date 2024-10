Wetter

Nachts im Nordwesten bedeckt, sonst klar. 12 bis 5 Grad.

Das Wetter: Nachts im Westen und Nordwesten zunehmend stark bewölkt, im äußersten Westen und an der Nordsee erster Regen. Sonst teils klar, oft aber Ausweitung von Nebel und Hochnebel. 12 bis 5 Grad. Am Tage von Nordrhein-Westfalen bis nach Schleswig-Holstein etwas Regen, nachmittags in den Nordosten vorankommend. Im Rest des Landes oft neblig-trüb, teils ganztags oder nur zögerlich auflösend. Sonnig von Berlin bis an den Nordrand vom Erzgebirge. 13 bis 19 Grad.