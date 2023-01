Wetter

Nachts im Nordwesten Regen, sonst trocken bei 11 bis 0 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordwesthälfte dichte Wolken und regnerisch. In der Südosthälfte teils aufgelockert bewölkt, teils klar und trocken. Tiefstwerte meist 11 bis 5 Grad, im Südosten 5 bis 0 Grad. Morgen von Nordwesten langsam südostwärts ziehende Bewölkung mit Regen. Im Südosten freundlich und trocken. Höchstwerte 9 bis 16 Grad.

01.01.2023