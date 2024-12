Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht erst im Nordwesten und Westen, später in die Mitte verlagernd leichter Regen oder Sprühregen. 6 bis 1 Grad. Im Süden und Osten teils aufgelockert, dort leichter Frost bis -4 Grad. An den Alpen Schnee und vereinzelt bis -10 Grad.

Am Tag im Süden und Osten länger sonnig, sonst bedeckt und vereinzelt Sprühregen. 0 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am morgigen Donnerstag meist trüb, im Süden länger sonnig. Höchstwerte 0 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.